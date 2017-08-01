При входе на площадку у «Ласточкина гнезда» появились турникеты

У входа на территорию, прилегающую к замку «Ласточкино гнездо» в аннексированном Крыму, появились турникеты.

Их установили для проведения платных мероприятий, в обычное время работы музея их использовать не будут. Такой информацией с Крым.Реалии поделился источник, близкий к музею.

По его информации, платные мероприятия проводят на площадке туристического объекта после семи часов вечера, когда сам замок уже закрыт для экскурсий.

«Три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье – там после семи вечера проходят различные шоу-программы. Для того, чтобы мотивировать сотрудников и оплачивать им переработку или оплачивать труд нанятых людей, вход в данный период времени сделали платным – 50 рублей (около 20 грн – КР). В остальные дни после 19:00 территория просто закрывается для посещения», – отметил собеседник Крым.Реалии.

Турникет оборудован электронной системой пропуска. В дневное время он выключен, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На сайте музея официальных разъяснения по поводу целей установки турникетов пока не публиковали.

Ранее подконтрольная Кремлю министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская неоднократно заверяла журналистов, что вход на территорию смотровой площадки останется бесплатным.

Раннее сообщалось, что в Ялте собираются оградить забором и ввести плату за вход в парки крупнейших дворцов: Ливадийского, Массандровского и Воронцовского. Позже подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назвал эти сообщения «дезинформацией».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».