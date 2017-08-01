В Севастополе 1 августа стартовал третий открытый слет юных моряков с соревнованиями по морскому многоборью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Церемония открытия слета с участием 10 команд из различных регионов соседней России прошла на плацу Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова (ЧВВМУ).

«В рамках слета на водно-спортивной базе училища уже с сегодняшнего дня будут проходить соревнования по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах, посадке в спасательный плот, а также по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата. В свободное время гости Севастополя посетят Мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» и флагман Черноморского флота Гвардейский ракетный крейсер «Москва», – сказано в сообщении.

Программа слета завершится 6 августа, добавили в ведомстве.

Накануне, 31 июля, в Севастополе стартовали соревнования «юнармейцев» в рамках ежегодного всероссийского сбора «Юный патриот», которые должны завершиться 4 августа.

Ранее в Министерстве обороны России анонсировали проведение со 2 по 9 августа соревнований по водолазному многоборью «Глубина». Свое участие в состязаниях подтвердили команды военно-морских сил Венесуэлы, Ирана, Сирии и ЮАР.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».