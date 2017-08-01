«Крымэнерго» предупредило о возможных аварийных отключениях света

В среду, 2 августа, в аннексированном Крыму возможны аварийные отключения электричества из-за сильного ветра. Об сообщают на сайте «Крымэнерго».

«2 августа в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вследствие штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи», – говорится в сообщении.

До этого оператор Керченской переправы ООО «Морская дирекция» предупредил о возможном увеличении времени ожидания посадки на паром со 2 до 3 августа из-за сильного ветра.

В подконтрольном Кремлю министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма объявили экстренное предупреждение на 2 августа из-за сильного ветра.

В пятницу, 28 июля, в семи регионах аннексированного Крыма сильный ветер и дождь оставили без электричества ряд населенных пунктов.