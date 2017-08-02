Не менее 22 украинских интернет-СМИ заблокированы в Крыму – правозащитники

Как минимум 22 украинских информационных ресурса полностью или частично недоступны в аннексированном Крыму. В их числе – Крым.Реалии. Таковы результаты мониторинга, проведенного Крымской правозащитной группой в июле 2017 года в пяти крымских городах.

Всего КПГ проверила 27 сайтов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Мониторинг показал, что 11 сайтов из этого списка заблокированы всеми пятью провайдерами – БелНет (Белогорск), Севстар (Севастополь), Триолан (Симферополь), Боспор (гКерчь), Ялтанет (Ялта). Это сайты Цензор.нет, 15 минут, Европейская правда, Крым SOS, Громадське радио, Укринформ, 5 канал, Фокус, Информационное сопротивление, След.нет, Linkedin, РБК.

Примечательно, что на сайте Роскомнадзора есть информация только о пяти сайтах из мониторингового списка КПГ, заблокированных на территории России по решениям судов, отмечают правозащитники.

Согласно данным мониторинга, сайт Крым.Реалии частично заблокирован в Ялте. Так, пользователи там не могут прочитать часть материалов.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что результаты мониторинга показали и выявили нарушения свободы слова и выражения мнения, которые закреплены во всех руководящих документах в сфере прав человека.

«Россия еще раз подтвердила, что на территории Крыма она не собирается соблюдать права человека. Доступ к информации – это один из ключевых моментов, необходимых людям для выражения свободы мнений», – отметила правозащитница.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.