Объявившему голодовку украинцу Евгению Давыдову, который был осужден в Крыму и вывезен после аннексии полуострова в соседнюю Россию, отказывают в оказании медпомощи в российской колонии из-за его украинского гражданства. Об этом рассказала супруга Давыдова Римма после посещения мужа в колонии, сообщает Центр информации о правах человека.

«У него проблемы с поджелудочной, зубами. Ему нужна операция на переносице, поскольку нос не дышит. Когда обращается в администрацию колонии, приходит врач и говорит: «Есть две таблетки. Вам какую – «анальгин» или «парацетамол»?» – отметила Давыдова.

По ее словам, Давыдову не оказывают медицинскую помощь из-за того, что он не является гражданином России. От российского гражданства Евгений Давыдов отказался.

Осужденный в Крыму и вывезенный летом 2015 года в соседнюю Россию украинец Евгений Давыдов 28 июля объявил голодовку. Мужчина требует, чтобы его передали Украине для отбывания наказания на материковой части страны.

В офисе украинского и российского омбудсменов, а также в МИД и Минюсте Украины эту информацию пока публично не комментировали. Крым.Реалии пытаются получить комментарии в ведомствах.

Евгений Давыдов – не первый перемещенный на территорию России осужденный гражданин Украины, который объявил голодовку в знак протеста. В апреле 2017 года в СИЗО-1 Симферополя «сухую голодовку» объявляли граждане Украины Андрей Лугин и Юрий Михайлов.

По данным украинских общественных организаций, российские власти вывозят заключенных из аннексированного Крыма в 49 пенитенциарных учреждений, расположенных в 23 субъектах соседней России.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которым суды вынесли приговоры до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.