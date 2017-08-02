Задержанного в Советском районе крымчанина подозревают в обороте наркотиков – адвокат

Задержанного в Крыму 2 августа жителя Советского района Мамета Куркчи подозревают в незаконном обороте наркотических средств. На 3 августа назначено судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному, сообщил Крым.Реалии адвокат Джемиль Темишев.

По его словам, сам Куркчи отрицает свою причастность и настаивает на своей невиновности. «Меня просили родственники узнать, применяются ли к нему какие-либо недозволенные методы ведения следствия, не избивают ли. Никаких видимых следов насилия я не заметил, да и сам Куркчи сказал, что его не запугивают», – сказал адвокат.

Активист крымскотатарского движения Нариман Джелялов в комментарии Крым.Реалии, затруднился сказать, идет ли речь о политическом преследовании.

«Его (Мамета Куркчи – КР) описывают как простого сельского жителя, тракториста. Очень патриотичный человек, но сказать, что он занимается общественной, общественно-политической деятельностью, никто не смог. Говорить о том, что это дело носит политический характер мы не можем, хотя и соглашаться с обвинениями, которые выдвинуты против него, никто не торопимся. Мы уже знаем, что если нужно, то в отношении людей могут применяться статьи и Уголовного кодекса, и вменять могут все, что угодно, преследуя какие-то цели», – отметил Джелялов.

2 августа в Советском районе Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Мамета Куркчи прошел обыск. Сообщалось, что у крымчанина изъяли телефон и доставили в местное РОВД.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».