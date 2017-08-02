Суд в Крыму отказался от повторного перевода речи Ильми Умерова – защитник

На заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова судья отклонил ходатайство о проведении повторного перевода выступления Умерова на телеканале ATR.

Об этом 2 августа сообщил правозащитник Александр Подрабинек в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке Заир Смедляев.

«Мы здесь в суде убедились все, как был сделан этот перевод. Не просто небрежно, он был явно сфальсифицирован, и в одном месте просто совершенно очевидно, что вывод, который делает эксперт-лингвист на основании этого перевода, он обосновывает вину Умерова именно на том неадекватном переводе, который сделал переводчик», – сказал Подрабинек.

Он добавил, что из-за этого «рушится вся конструкция обвинения».

«Был неправильно сделан перевод, на основании его была сделана неправильная экспертиза, на основе экспертизы было составлено обвинительное заключение. И, как было раньше здесь замечено, одна фальсификация рождает другую. Это целый бал фальсификаций. Судья отказался сделать перевод повторно. С моей точки зрения, это очень характеризует, как этот суд ведется. Он просто подгоняется под обвинительный приговор», – подчеркнул правозащитник.

В середине июля Александр Подрабинек отмечал, что перевод выступления Ильми Умерова на крымскотатарском языке в эфире телеканала ATR согласовывался с российской ФСБ, а лингвистическая экспертиза его речи основана не на том, что в действительности говорил Умеров, а на том, как его слова трактует переводчик. При этом автор перевода Салединов добавлял слова, которых Умеров не произносил: детали, названия городов и даже фамилии.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.