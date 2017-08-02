Гройсман: новые санкции США помогут в борьбе с российской агрессией в Крыму и на Донбассе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что новый пакет санкций США в отношении России будет способствовать борьбе Украины с агрессией России в аннексированном Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.

Об этом украинский премьер-министр написал в Твиттере вечером 2 августа, комментируя подписание американским президентом Дональдом Трампом закона о введении новых санкций в отношении России.

«Это решение американских партнеров является сильным шагом в поддержку Украины, нашей борьбы с российской агрессией в Крыму и на Донбассе», – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России, сообщают 2 августа в Белом доме.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом нового пакета санкций в отношении России 2 августа. Он подчеркнул, что это «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России «полноценной торговой войной».