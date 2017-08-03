Отчеты официальных российских представителей, озвученные 3 августа на 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в Женеве, оправдывают дискриминационную политику России, в частности в аннексированном Крыму, и призваны создать позитивное впечатление о действиях российских властей. Об этом Крым.Реалии сообщила представитель общественной инициативы «КрымSOS», украинская правозащитница Евгения Андреюк, которая находится на сессии Комитета в Женеве.

«В своих комментариях они (представители России – КР) рисуют картину «счастливой дружной России», включая Крым. Ситуация, которую мы наблюдаем на практике в Крыму, противоположна. Крымские татары и украинцы сталкиваются с преследованиями и дискриминацией как на основании проукраинских взглядов, так и на основании этнической принадлежности. За последние три года мы наблюдаем насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные и администриивные дела, необоснованные обыски и задержания», – рассказала Андреюк.

Она обратила внимание на то, что серьезным ограничениям в Крыму подвергается изучение и использование крымскотатарского и украинского языков, а также религиозные и культурные практики.

«Все это результат системной государственной политики России и пропаганды, направленной на стигматизацию «нежелательных» этнических групп», – резюмировала правозащитница.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации Игорь Баринов, выступая на 93-ей сессии Комитета в Женеве, представил официальный доклад о выполнении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Баринов, в частности, заявил, что в аннексированном Крыму «реализуется комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому социальному и духовному возрождению» национальных меньшинств.

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93 сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в аннексированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар.

Украинские и российские правозащитники подготовили и презентовали альтернативный отчет «Расизм, дискриминация и борьба с «экстремизмом» в современной России и на подконтрольных ей территориях». В нем проанализированы, в частности, случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа после аннексией Крыма в 2014 году.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».