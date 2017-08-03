Причиной транспортного коллапса в Бахчисарае назвали нехватку кадров. Об этом шла речь во время рабочей поездки заместителя председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Владимира Серова, которому российский глава полуострова Сергей Аксенов поручил разобраться с жалобами бахчисарайцев.

Как сообщает 3 августа пресс-служба крымского правительства, администрация города, перевозчик и представители общественности договорились о проведении совместной встречи «для корректировки и выработки актуального графика движения транспорта».

«По итогам совещания Владимир Серов подчеркнул, что контроль за качеством услуг населению, в том числе и автоперевозок лежит целиком на администрации города», – говорится в сообщении.

При этом в правительстве не назвали точных сроков нормализации ситуации с общественным транспортом в Бахчисарае.

Жители Бахчисарая пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Видеообращение к главе подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергею Аксенову местные жители обнародовали на канале YouTube 31 июля.

По их словам, маршрутные такси в городе ходят не регулярно, многие машины изношены, утром и вечером жителям города приходится передвигаться пешком.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов, комментируя видео, отметил, что «рапорты некоторых должностных лиц резко отличаются от действительности».