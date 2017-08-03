Константинов обещает применить «радикальные меры» к подрядчикам в Судаке

Председатель подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал работу подрядчиков в Судаке и заявил, что обсудит возможность их замены с главой российского правительства Крыма Сергеем Аксеновым.

Как сообщил Константинов 3 августа в Фейсбуке, он посетил в Судаке ряд строительных объектов, и назвал отставание по срокам их реализации «фатальными».

«Побывал на стройплощадках трех дошкольных учреждений: в первом случае – отставание три месяца, во втором – примерно та же картина, на третьем объекте – голое поле, обнесенное строительным забором. Срок сдачи – 2017 год», – написал Константинов.

Он добавил, что обсудит с Сергеем Аксеновым «принятие радикальных мер в отношении нерадивых подрядчиков и их смены через проведение повторных конкурсных процедур».

27 июля Владимир Константинов приехал в Евпаторию, где побывал на строительных объектах города, и признал отставание строительства детского сада в микрорайоне Исмаил-бей.

Накануне Владимир Константинов выразил надежду на то, что «избиратели оценят» сокращение очередей в дошкольные учреждения Крыма.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.