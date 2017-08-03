В МИД Украины поздравили крымского политузника Ильми Умерова с юбилеем

В Министерстве иностранных дел Украины поздравили крымского политузника, одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова с 60-летием.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца опубликовала 3 августа в Твиттере пожелания здоровья Умерову, в отношении которого российские власти аннексированного Крыма возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.

«Поздравляем Ильми Умерова с его юбилеем! Сил вам и здоровья. Победим оккупанта вместе», – говорится в сообщении.

Также Ильми Умерова поздравили российские адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин, их фотографию опубликовал крымчанин Заир Смедляев.

Российский правозащитник Адександр Подрабинек в Фейсбуке, поздравляя Умерова с 60-летием, написал, что Ильми Умеров «встречает этот юбилей на своей родине, невзирая на то, что она оккупирована чужой страной».

В четверг 3 августа дочь Ильми Умерова Айше рассказала Крым.Реалии, что Ильми Умеров отпразднует свой 60-летний юбилей в кругу друзей и единомышленников.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.