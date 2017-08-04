Предприятия оборонно-промышленного комплекса в аннексированном Крыму в 2017 году заключили контракты более чем на 12 млрд рублей (около 5 млрд грн – КР). Об этом 4 августа на совещании в Феодосии сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 млрд рублей (около 5,35 млрд грн – КР). Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция», – сказал Медведев.

Медведев также сообщил, что правительство России выделит на строительство трассы «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) с 2018 года более 14 млрд рублей (около 5,8 млдр грн – КР).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл 4 августа на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму.

В МИД Украины пока не комментировали приезда Медведева в аннексированный Крым.

До этого в МИД Украины отмечали, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».