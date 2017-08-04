В правительстве России считают, что Крым нуждается в собственной генерации

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович утверждает, что строительство крымских ТЭС, которые должны обеспечить полуостров собственной генерацией, идет по графику. Об этом Дворкович рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву 4 августа по время совещания в Крыму.

По словам Дворковича, недавняя авария на четырех ветках энергомоста доказала, что Крым нуждается в собственной генерации.

«Идет строительство крымской генерации. В графике. Об этом коллеги могут отдельно доложить. Это необходимо для бесперебойного энергоснабжения полуострова. Недавняя авария показала, что наши усилия абсолютно оправданы. Мы должны построить здесь генерацию, чтобы избежать каких-либо проблем», – цитирует Дворковича сайт «Крыминформ».

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов подпадает под санкции ЕС в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Крым, говорится в материалах совета Европейского союза, опубликованных 4 августа.

Также в список включены глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Под санкции попали российские партнеры компании Siemens – ООО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Интеравтоматика», а также участники строительства ТЭС в аннексированном Крыму.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл 4 августа на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где провел совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в аннексированном Крыму.

В МИД Украины пока не комментировали приезда Медведева в аннексированный Крым.

До этого в МИД Украины отмечали, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.