Президент Украины поблагодарил Совет ЕС за расширение санкций, введенных в ответ на поставку турбин Siemens в аннексированный Крым, и заявил, что это «мощный сигнал агрессору».

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Благодарен Совету ЕС за окончательное решение наложить санкции против России за «прецедент Siemens»! Заслуженный ответ за неуважение к контрактным обязательствам и мощный сигнал агрессору относительно непоколебимого единства и солидарности между столицами Европейского Союза. Совместно с ЕС и в дальнейшем будем на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина – ЕС в Киеве», – отметил Порошенко.

Украинский президент также подчеркнул, что попытки обойти санкции с помощью циничных схем будут только увеличивать цену за агрессию.

«И быть этому, пока не будет восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым!» – добавил Порошенко.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Санкции касаются заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента Минэнерго Евгения Грабчака и гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также трех российских компаний – партнеров Siemens. Ограничительные меры предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд.

По данным ЕС, теперь санкции касаются 153 российских граждан и 40 компаний.

Ранее Германия призвала Европейский союз расширить список подпадающих под санкции лиц в России из-за скандала с газовыми турбинами немецкой компании Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в аннексированный Крым, что запрещено санкциями ЕС в отношении полуострова.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.