В Керчи для борьбы со стихийной торговлей привлекают налоговиков

В Керчи для борьбы со стихийной торговлей привлекают работников налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Сотрудниками управления муниципального контроля совместно с сотрудниками налоговой службы был проведен плановый рейд по борьбе со стихийной торговлей по улице Войкова», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате подобного инспектирования составлено два протокола по фактам выявленных нарушений. Также совершен выезд в район рынка «Дружба», где еще на двух человек, составили административные протоколы.

14 июля сообщалось, что к борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и «самообороновцев». Позже глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что стихийные торговцы в городе начали привозить товар на дом.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.







