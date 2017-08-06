Украинские пограничники: очередей на админгранице с Крымом нет

Украинские контрольные пункты на административной границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме, очередей нет. Об этом 6 августа Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его данным, с утра в воскресенье возле КПВВ «Чонгар» наблюдалось скопление автомобилей: ожидало около 60 машин. Вечером очередей нет. Также их нет и возле контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка».

По поводу предупреждения российских служб о возможных неудобствах для автомобилистов из-за реконструкций на подконтрольных им пунктах пропуска, Сорока отметил, что «оккупанты снова создают неудобства для граждан».

«Со стороны Госпогранслужбы ограничений нет, контрольные пункты «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» работают в штатном режиме, мы готовы пропускать граждан и транспортные средства в установленном порядке. Комментировать действия оккупантов, которые снова создают неудобства для граждан, нецелесообразно», – сказал он.

Вместе с тем в ведомстве попросили граждан учесть данную информацию во время планирования путешествия.

Как сообщалось, российские пограничники намерены в августе-сентябре проводить реконструкцию подконтрольных им пунктов пропуска на админгранице аннексированного Крыма и материковой Украины. Из-за этого возможны неудобства для автомобилистов.

Гражданам рекомендуют «планировать свой маршрут с 5 по 20 августа преимущественно через пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября – «Джанкой» и «Армянск».

Российские пограничники обещают, что ситуация не коснется граждан, которые будут пересекать админграницу пешком.

Тем временем в Госпогранслужбе Украины информировали о снижении пассажиро-транспортного потока через админграницу с аннексированным Крымом.

В июле на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали очереди. Украинская и российская стороны обвиняли друг друга в их создании.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».