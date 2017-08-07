На заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, прокурор утверждает, что доказательства в полном объеме свидетельствуют о виновности подсудимого, сомнений в их достоверности не имеется.

По словам прокурора, «в судебном следствии вина подсудимого полностью доказана». При этом она сослалась на заключения судмедэкспертиз, большей частью датированных маем и июнем 2015 года, а также на показания Сергея Аксенова, Заура Смирнова, Эйваза Умерова, Сергея Цекова, Ольги Ковитиди, Владимира Константинова и трех тайных свидетелей.

Кроме того, прокурор упоминала о видеофайлах, часть которых зафиксировала как Ахтем Чийгоз выстраивает людей (перед зданием Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года – КР). Среди других доказательств вины, по словам прокурора, – явка с повинной Юнусова, Кантемирова, показаний Эскендера Небиева. Показания свидетелей защиты не опровергают остальные доказательства, считает обвинитель.

Обратную силу применения уголовного законодательства России к событиям 26 февраля 2014 года обвинитель пояснила тем, что «после присоединения Крыма, российские законы стали действовать по отношению к преступлениям более раннего периода для защиты прав и интересов граждан».

В ходе выступления прокурора, адвокат Александр Лесовой в очередной раз потребовал от прокурора говорить медленнее, чтобы успевать записывать тезисы обвинения. Судьи заявили, что они все успевают.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого явилось около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов. Все места в зале заняты, часть слушателей на заседание попасть не смогли, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.