В Керчи начали бетонировать опоры для эстакады дороги к мосту через пролив

В Керчи рабочие начали бетонировать опоры эстакады путепровода, который соединит строящийся Керченский мост с трассой «Таврида».

Как сообщает 7 августа корреспондент Крым.Реалии, дорожные работы проходят в районе шоссе Героев Сталинграда. Рабочие задействуют тяжелую технику, некоторые участки дороги начинают асфальтировать.

4 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о развитии промышленности в аннексированном Крыму отметил, что правительство России выделит на строительство трассы «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) с 2018 года более 14 млрд рублей (около 5,8 млдр грн – КР). При этом на реконструкцию автомобильной дороги и автомобильного подхода к Керчи и транспортному переходу через Керченский пролив обещают выделить 780 млн рублей (около 325 млн грн – КР).

В конце июля вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин признал, что работы по строительству трассы «Таврида» идут с отставанием.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».