Строители дороги к Керченскому мосту засыпят землей античный курган – СМИ

В Керчи сообщают о решении засыпать землей раскопанный ранее античный курган «Госпитальный», расположенный рядом с территорией, на которой проходит прокладка дороги, ведущей к строящемуся Крымскому мосту.

Захоронение, датированное серединой IV века до нашей эры, российские археологи раскопали в ходе подготовки территории к строительству путепровода.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», о том, что курган могут засыпать землей, рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук Ирина Рукавишникова.

«Возможность новой насыпи, действительно, не исключается и является одним из наиболее вероятных исходов, поскольку курган сильно поврежден, его состояние не позволяет провести реконструкцию», – говорится в сообщении.

Российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана «Госпитальный», сам курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.