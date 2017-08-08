Участница российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина считает, что общество должно поддерживать «на плаву» вопрос освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных, а украинской стороне следует настаивать на обмене крымчанина, особенно в преддверии президентских выборов в России. Такое мнение Алехина высказала в интервью организации «Крым-SOS».

«Поддержание темы на плаву – это тот минимальный базис, который мы как общество должны обеспечивать Сенцову и другим политическим заключенным. Публичность создает минимальную безопасность. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют», – отметила Алехина.

По ее мнению, в России понимают то, что Олег Сенцов является политическим заключенным, поэтому сейчас необходимо настаивать на обмене.

«Я думаю, что инициаторам (обмена – КР) должна быть Украина. Особенно в преддверии 2018 года , когда будут следующие президентские выборы, когда будет чемпиона мира по футболу в России. Политические жесты, такие как обмен политических заключенных, освобождение политических заключенных являются важнейшими.», – добавила она.

6 августа участницы Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от колонии, где находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, развернув большой плакат с надписью Free Sentsov.

7 августа Алехина сообщила, что их повезли в полицию по подозрению в совершении административного правонарушения – проведение несанкционированной акции.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.