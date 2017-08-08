Потерпевшие не пришли на прения по «делу Чийгоза»

Ни один из потерпевших по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза не явился на судебное заседание 8 августа, начавшееся в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного полуострова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В то же время, около трех десятков крымчан, включая родственников Чийгоза – двух сестер, сына и дочери, пришли его поддержать.

В начале заседания адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что трех рабочих дней было недостаточно для полноценной подготовки к прениям, что «стоило ему нервов и здоровья».

На заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма накануне, 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.