Андрея Фалалеева назначили исполняющим обязанности ректора КФУ

Исполняющим обязанности ректора «Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского» (КФУ) вместо ушедшего накануне в отставку Сергея Донича назначили Андрея Фалалеева, который ранее возглавлял институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства аннексированного Крыма.

«В ходе мероприятия (на котором Фалалеева представили членам наблюдательного совета вуза – КР) заместитель директора департамента государственной службы и кадров Министерства образования и науки Российской Федерации Вера Самородова зачитала приказ Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой об освобождении от занимаемой должности ректора КФУ имени В. И. Вернадского Сергея Донича и назначении Андрея Фалалеева исполняющим обязанности ректора», – говорится в сообщении.

Сергей Донич занимал должность ректора КФУ с 2014 года, накануне стало известно, что он подал в отставку.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Подробнее о причинах отставки Сергея Донича и новом и. о. ректора КФУ читайте в материале Крым.Реалии «Игра престолов» в КФУ: почему Донича свергли с поста ректора».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».