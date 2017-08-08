Полозов: на митинге в 2014 году российские казаки и незаконные «ополченцы» угрожали захватом власти

Адвокат Николай Полозов на заседании суда по «делу Чийгоза» 8 августа отметил, что среди участников пророссийского митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады АРК были члены российских казачьих формирований и военизированной нелегальной структуры «народное ополчение».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на прениях в подконтрольном Кремлю Верховном суде полуострова Полозов напомнил о показаниях свидетеля, главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова, который утверждал, что за свои средства закупил для парамилитарных образований амуницию для их дальнейшего противостояния с гражданами, которые не разделяют сепаратистских взглядов Аксенова.

Также адвокат упомянул российских казаков, «которые устанавливали флаг иностранного государства и высказывали открытые угрозы захвата зданий органов власти».

«Из 83-х потерпевших 48 признались в принадлежности к парамилитарным формированиям Крыма, включая гражданина России Куликова на должности заместителя командира полка «ополчения». Эти лица, безусловно, имели умысел на нарушение общественного порядка в связи с идеологическими сепаратистскими убеждениями. Осознавая противоправность своих действий, они не обращались после митинга ни в правоохранительные органы, ни в медицинские учреждения, опасаясь привлечения к ответственности», – подчеркнул Николай Полозов.

После этого адвокат перешел к вопросу законности проведения митинга за территориальную целостность Украины. По его словам, критерий заблаговременности был исполнен, судом запрет на проведение митинга не налагался. Что касается заявки партии «Русское единство», то, по словам Полозова, показания свидетелей «сильно противоречат друг другу», а на самой заявке стоит штамп «28 февраля». Таким образом, по мнению адвоката, мероприятия, осуществляемые сторонниками Сергея Аксенова, не были исполнены с соблюдением норм действующего законодательства.

Во время анализа процессуальной части дела адвокат рассказал о нарушениях в следствии и пытках его подзащитного Ахтема Чийгоза.

На заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма накануне, 7 августа, прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.