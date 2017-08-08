Адвокат Николай Полозов во время прений в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма назвал работу обвинения «фантазией, не подкрепленной доказательствами».

Как сообщает 8 августа корреспондент Крым.Реалии, Полозов на суде подчеркнул, что участие одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза в «организации массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года не подкреплено доказательствами.

«Из более тысячи фотографий, Чийгоз есть только на восемнадцати. Признаков противоправных действий на них не видно. Из более 350 видеофайлов, Чийгоз есть на тридцати одном. Но ни на одном не запечатлены действия, указанные в обвинительном заключении. Из более восьмидесяти потерпевших, Чийгоза видело только десять, ни один из которых не дал показаний о его противоправных действиях... При этом факт нахождения Чийгоза в здании парламента не подтверждается другими показаниями, а интерпретации его команд на крымскотатарском языке являются домыслами лиц, которые крымскотатарским языком не владеют», – сказал адвокат.

Что качается «составления преступного плана Чийгозом», Полозов отметил, что все, что представлено обвинением – распечатка неких объявлений, сделанная не с компьютера Чийгоза, и показания двух секретных свидетелей. При этом адвокат обратил внимание на то, что секретные свидетели, якобы члены президиума Меджлиса крымских татар, представленные как «Асанов» и «Петров», не ориентируются в элементарных для членов Меджлиса вопросах и включены в дело «с целью фабрикации обвинений».

Доводы Заура Смирнова (глава подконтрольного Кремлю крымского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан – КР) о наличии устной договоренности по поводу обязанности Ахтема Чийгоза оповещать кого-то о предстоящем митинге 26 февраля 2014 года «ничем не подтверждены и являются попыткой оговора с целью избежания любых политических последствий, учитывая его (Заура Смирнова – КР) нынешнюю должность». По словам Полозова, непричастность Чийгоза к действиям по оповещению граждан о предстоящем митинге подтверждается допросами множества членов региональных меджлисов, которые показали, что узнали о митинге от Заура Смирнова или из СМИ.

Во время анализа процессуальной части дела адвокат рассказал о нарушениях в следствии и пытках его подзащитного Ахтема Чийгоза.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины в ответ на это в очередной раз потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.