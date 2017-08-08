Сенченко: Киев должен противодействовать российским лоббистам в Европе по вопросу Крыма

Бывший депутат Верховной Рады Украины, крымчанин Андрей Сенченко считает, что Украина недостаточно реагирует на попытки некоторых европейских политиков отложить вопрос аннексированного Крыма с повестки дня.

Об этом Сенченко сказал 8 августа в эфире программы «Ранкова Свобода» в эфире Радiо Свобода, комментируя недавнее заявление уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернорда Эрлера о том, что сначала необходимо думать о Донбассе, и «только потом думать о Крыме».

«К большому сожалению, проблема не только в отсутствии внятной реакции официального Киева на подобные измышления отдельных немецких политиков. Проблема состоит в изначальном отсутствии четкой позиции украинского руководства по поводу российской агрессии и Крыма... Президент Петр Порошенко, к большому нашему сожалению, в нормандском формате и во всех минских «тусовках» замалчивал проблему Крыма, и я полагаю, это было некоей стартовой договоренностью еще на первой встрече в Нормандии», – сказал Сенченко.

Он добавил, что для Украины важен тот факт, что американская политика довольно внятно высказывается по поводу российской аннексии Крыма, и что «задача официального Киева – своими усилиями подтянуть Европу под американское понимание этой ситуации».

Бывший депутат Верховной Рады Украины отметил, что в Европе «действуют группы российского «Газпрома», российских спецслужб». По мнению Андрея Сенченко, для того, чтобы противостоять лоббированию вопросов, выгодных Кремлю в Европе, Украине нужны не финансовые возможности, а политическая воля.

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер на днях заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на время «загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

После этого последовало заявление уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, который считает, что сначала нужно сконцентрироваться на решении кровавого конфликта на востоке Украины, а уже потом вернуться к вопросу аннексированного Крыма.

В правительстве Германии, в свою очередь, заверили, что не изменили своей позиции по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».