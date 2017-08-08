Адвокат Эмиль Курбединов готовит заявление в суд с требованием к российской стороне обосновать срок удержания в спецприемнике на территории соседней России депортированного из Крыма активиста Недима Халилова. Об этом Курбединов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Мы будем просить эту службу предоставить все документы. На сколько я понимаю, они его удерживают только потому, что никак не могут получить от Узбекистана справку, что он не гражданин Узбекистана. То есть оттуда им не отвечают, но это не основание его столько содержать. Если человек содержится более трех месяцев, то можно говорить, что процедура превратилась в лишение свободы и это уже наказание», – указал адвокат.

Он отметил, что заявление будет подготовлено в ближайшие три недели и передано в один из судов в Симферополе.

Подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму 7 августа отказался удовлетворить заявление крымского активиста Недима Халилова, депортированного в прошлом году с полуострова, и его защиты о прекращении исполнительного производства по его депортации.

В конце июня стало известно, что Халилова перевели в спецприемник в Ставропольском крае соседней России. До того крымского активиста содержали в аналогичном учреждении для нарушителей миграционного законодательства в Краснодарском крае.

Летом 2016 года координатор организации «Движение сопротивления крымских татар» Недим Халилов, ссылаясь на международное право и законы России, направил в подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя иск с целью признания действий российской власти в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного и вести судебные заседания на крымскотатарском языке.

7 ноября 2016 года по решению подконтрольного Кремлю суда крымчанина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку. 5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.