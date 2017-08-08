СБУ о работе на админгранице с Крымом: занимаемся безопасностью, а не вербовкой

В СБУ опровергают информацию об организации на админгранице с аннексированным Крымом работы «вербовочных пунктов» и утверждают, что сотрудники ведомства в регионе обеспечивают государственную безопасность. Об этом говорится в письменном ответе СБУ в ответ на информационный запрос Крым.Реалии.

«Сведения, распространенные в российских СМИ о «вербовочных пунктах» на административной границе с оккупированным Крымом, не соответствуют действительности. Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение государственной безопасности как на границе с временно оккупированной территории АР Крым, так и по южному региону в целом», – отметили в ведомстве.

В конце июля начальник управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктор Палагин заявил, что что украинские спецслужбы «принуждают крымчан к сотрудничеству». Он утверждал, что для этого на административной границе с аннексированным Крымом якобы развернули вербовочные пункты.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе военных экспертов и обвинил их в подготовке диверсий.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко ранее заявлял, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».