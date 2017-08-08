Керченский пролив закроют для судоходства 9 августа на полдня – приказ капитана порта

В субботу 9 августа судоходство в Керчь-Еникальском канале Керченского пролива будет приостановлено. Об этом сообщается в приказе капитана подконтрольного России порта «Керчь».

Как следует из документа, канал будет закрыт для прохода судов в связи с испытаниями плавучей опоры, с помощью которой планируется доставить в фарватер арочный проход строящегося Керченского моста.

«Запретить с 6 до 18 часов местного времени 9 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота (России – КР), кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив» в акватории Керченского пролива», – говорится в приказе.

Как сообщают местные СМИ, в среду буксиры проведут плавучую платформу по Керчь-Еникальскому каналу, это будет сделано в тестовом режиме, без погрузки на нее арочного пролета моста.

8 августа в Керчь прибыла вторая плавучая платформа, которая предназначена для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арочных пролетов Крымского моста.

В июне 2017 года стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судноходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.