Во время заседания суда подконтрольго Кремлю Железнодорожного суда крымскотатарскому активисту Серверу Караметову вызвали неотложную помощь в связи с ухудшением здоровья. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В течение получаса судебное заседание продолжили. Вызванный врач скорой помощи сообщил, что показаний к госпитализации не имеется. По словам активиста, его состояние улучшилось.

Ранее во время заседания адвокат Караметова обнаружил расхождения в протоколах, которые российская полиция предоставила суду и стороне защиты.

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».