В Украине и мире отмечают Международный день коренных народов

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира.

По этому случаю Министерство информационной политики Украины представило общенациональную коммуникационную кампанию.

В рамках кампании в Американском доме в Киеве состоится «Крымский вечер». Организаторы анонсируют концерт крымскотатарских песен и танцев, а также выставку об этногенезе, истории и культуре крымскотатарского народа на английском языке, подготовленную Эстонским институтом по правам человека, Министерством информационной политики Украины, Крымскотатарским Ресурсным Центром при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

Международный день коренных народов мира отмечают ежегодно 9 августа, он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.