В Крыму на суде по «делу Чийгоза» адвокат отметил отсутствие доказательств вины подзащитного

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 9 августа продолжилось заседание по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза. Прения продолжил адвокат Чийгоза Александр Лесовой. По его мнению, нет доказательств участия Чийгоза в организации массовых беспорядков у здания Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, адвокат утверждает, что нарушения общественного порядка не переросли в массовые беспорядки в силу краткосрочности, стихийности и малочисленности конфликтов. При этом, основная часть столкновений происходила в центре площади, а не в том месте, где находился Чийгоз. По словам Лесового, в том месте, где был обвиняемый, люди вели себя спокойно.

«Нет палок, нет газовых баллонов, металлических прутов. Ничего нет. Есть только фантазия следователя», – прокомментировал Лесовой отсутствие вещественных доказательств в уголовном деле.

Из 69 свидетелей защиты 64 видели в этот день Ахтема Чийгоза. Все они показали, что он стоял у колонн, не давал команд митингующим и не призывал к насилию, успокаивал людей, жестами показывал, чтобы люди немного отошли назад, отметил адвокат.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, поддержать Чийгоза на судебное заседание пришли около 20 человек, администрация суда отвела в среду для заседания менее просторный зал, а приставы «в целях безопасности» запретили занимать первый ряд свободных мест.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В МИД Украины потребовали от российских властей прекратить преследование Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.