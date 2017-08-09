Контролировать выяснение причин пожара под Судаком будет местная прокуратура

Российская прокуратура Судака взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту крупного пожара в районе села Громовка, частично охватившего территорию Судакского лесоохотничьего хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры аннексированного Крыма.

«Органами предварительного расследования действия автовладельца изучаются на предмет наличия признаков уничтожения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одновременно Керченская межрайоная природоохранная прокуратура проводит проверку исполнения требований экологического законодательства в части охраны лесов от пожаров», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изучению подлежит полнота проведения Судакским лесоохотничьим хозяйством мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в лесах.

Крупный пожар в лесном массиве в районе села Громовка под Судаком начался 6 августа. Его площадь составила 50 гектаров. Для тушения была привлечена авиатехника из Краснодарского края соседней России. В операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-32, самолет-амфибия Бе-200ЧС, более полутысячи человек и около сотни единиц техники.

В крымском главке МЧС России сообщали, что возможной причиной пожара могло стать загорание автомобиля.

Пожарным удалось локализовать пожар 7 августа. В тот же день в власти аннексированного Крыма запретили посещение лесов до конца лета, объяснив это сообщением крымского гидрометцентра о пятом, наивысшем, уровне пожарной опасности.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 8 августа.