Прокурор АРК: притеснение коренных народов в Крыму – это военное преступление

Притеснение прав коренных народов российскими властями в аннексированном Крыму является военным преступлением, оценку которому даст суд и все мировое сообщество. Об этом говорится в обращении прокурора АР Крым к коренным народам Крыма в связи с празднованием Международного дня коренных народов мира.

Гюндуз Мамедов обратил внимание на систематические и масштабные нарушения прав человека в отношении представителей коренных народов в Крыму.

«Нарушается право на их свободное развитие на своей земле, образование на родном языке и свободу вероисповедания. Осуществляется давление на крымскотатарский народ, подвергаются репрессиям жители полуострова, которые активно проявляют свою гражданскую позицию относительно принадлежности Крыма Украине, происходит преследование по национальному и этническому признаку. В связи с этим многие представители коренных народов Крыма были вынуждены покинуть территорию полуострова после оккупации», – идет речь в обращении.

Прокурор АРК также заверил, что ведомство прилагает все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в аннексии Крыма, и тех, кто сознательно нарушает основополагающие права граждан на полуострове.

«Более того, мы готовим доказательную базу совершения незаконных действий оккупационных властей для рассмотрения в международных судебных инстанциях», – отметил Мамедов.

Международный день коренных народов мира отмечают ежегодно 9 августа, он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году.

В Украине по этому поводу запланирован ряд мероприятий.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.