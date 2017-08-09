На заседании по административному делу в отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова 9 августа допросили сотрудников российской полиции, задержавших его накануне. Заседание проходит в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Допрошенные полицейские, включая начальника общественной безопасности Симферополя Андрея Сергиенко, утверждают, что не применяли к 76-летнему мужчине физическую силу. При этом они путаются в показаниях насчет того, что стало причиной составления протокола о сопротивлении сотрудникам полиции.

Никто из допрошенных не смог объяснить свои действия с точки зрения должностных инструкций, все они утверждают, что им показалось, будто Караметов пытается вырваться.

Суд перешел к допросу свидетелей.

Накануне, 8 августа, подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд признал виновным Караметова по ст. 20.2 КоАП России (нарушение порядка проведения митинга – КР) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен – КР). Мужчину также обвиняют по статье 19.3 КоАП России (неповиновение полиции – КР).

Во время заседания суда Серверу Караметову вызвали неотложную помощь в связи с ухудшением здоровья.

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции».

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».