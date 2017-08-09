В Керчи появилась новая обзорная площадка для «свидетелей моста»

В Керчи любители сфотографироваться на фоне строящегося моста через Керченский пролив облюбовали для этих целей новую площадку. Как сообщает 9 августа корреспондент Крым.Реалии, после того как были собраны арочные пролеты, желающие сфотографировать их стали собираться на площадке, расположенной почти на границе с Цементной слободкой.

В любое время дня здесь можно увидеть не менее десяти автомобилей, владельцы которых специально приехали, чтобы сфотографировать строящийся мост и металлические арочные пролеты для машин и железнодорожного транспорта. В Керчи таких людей называют «свидетелями моста».

Раньше крымчане и жители соседней России приезжали на обзорную площадку с видом на строительство Керченского моста, расположенную между Цементной слободкой и крепостью «Керчь». Это место было оборудовано урнами, также здесь была организована продажа кофе.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи обещали установить в городе скамейку с логотипом Керченского моста, однако пока так и не выполнили обещание.

В мае 2017 года на смотровой площадке Таманского полуострова в России депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев открыл скамейку с официальным логотипом Крымского моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.