В Крыму ждут более 400 вагонов топлива из России

В аннексированном Крыму, где в начале августа наблюдался дефицит бензина марок Аи-95 и Аи-98, ждут более 400 вагонов с нефтепродуктами из соседней России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю минэнерго полуострова.

«В пути (в Крым из соседней России – КР) находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива. Министерство топлива и энергетики Республики Крым совместно с Минэнерго России и РЖД проводится работа по ускорению продвижения и поставки в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов. Данный вопрос находится на постоянном контроле», – говорится в сообщении ведомства.

В начале августа в аннексированном Крыму ощущалась нехватка бензина марок Аи-95 и Аи-98. Перебои с поставками бензина были на заправках крупнейшей в Крыму сети автозаправочных станций (АЗС) «Атан».

В подконтрольном Кремю минэнерго Крыма дефицит топлива объясняют резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале июня 2017 года на полуострове в очередной раз подорожал бензин.

Топливо в Крым поставляют через Керченскую паромную переправу. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики.