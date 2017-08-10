Введенный из-за пожара под Судаком режим чрезвычайной ситуации отменили

В Судаке, Алуште и Белогорском районе аннексированного Крыма накануне, 9 августа, отметили режим функционирования «чрезвычайная ситуация», введенный 6 августа в связи с крупным лесным пожаром в селе Громовка под Судаком. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Сейчас ситуация стабилизировалась и находится под контролем. Однако следует помнить, что на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Наивысший V класс установлен на территории городов: Евпатория, Симферополь, Алушта, Белогорск, Феодосия, Ялта и пгт. Почтовое – чрезвычайная (5 класс), а на Ай-Петри и Ангарском Перевале – высокая (4 класс)», – отметил подконтрольный Кремлю глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Крупный пожар в лесном массиве в районе села Громовка под Судаком начался 6 августа. Его площадь составила 50 гектаров. Для тушения была привлечена авиатехника из Краснодарского края соседней России. В операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-32, самолет-амфибия Бе-200ЧС, более полутысячи человек и около сотни единиц техники.

В крымском главке МЧС России сообщали, что возможной причиной пожара могло стать загорание автомобиля.

Пожарным удалось локализовать пожар 7 августа. В тот же день в власти аннексированного Крыма запретили посещение лесов до конца лета, объяснив это сообщением крымского гидрометцентра о пятом, наивысшем, уровне пожарной опасности.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 8 августа.