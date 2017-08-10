Министр энергетики России требует приготовить к работе все генераторы в Крыму

Министр энергетики России Александр Новак 10 августа распорядился проверить все имеющиеся в Крыму генераторы. На совещании в Ялте Новак отметил, что объем энергопотребления в Крыму и в регионе соседней России – Кубани – 7 августа «превысил исторический максимум нагрузок и составил 1249 МВт».

«Это на 70 МВ выше величины летнего максимума», – сказал российский министр.

В пресс-службе российского министерства отмечают, что совещание провели в связи с аномальным температурным режимом, резким увеличением потребления электроэнергии и увеличением нагрузки на сети Крыма и Краснодарского края России.

Из-за резкого роста потребления электроэнергии в городах Крыма ввели веерные отключения электроснабжения.

В трех курортных городах и пяти районах Краснодарского края соседней России ввели график временного отключения света из-за сложной ситуации с энергоснабжением аннексированного Крыма.

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.