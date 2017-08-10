Аксенов отрицает проблемы с крымским «Генбанком»

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов отрицает проблемы, возникшие в крымском «Генбанке». В четверг 10 августа Аксенов, находящийся в официальном отпуске, разместил в Фейсбуке сообщение, в котором просит крымчан «не волноваться».

По его словам, крымское правительство в 2017 году «проводило ряд мероприятий по повышению финансовой устойчивости» банка.

«Генбанк» является одним из основных финансовых инструментов в республике, именно поэтому мы были заинтересованы в его дальнейшей работе, увеличении капитализации и расширении линейки кредитных продуктов. В силу того, что банковского капитала было недостаточно для реализации программ, которые проводятся на территории Крыма, в качестве инвестора «Генбанка» привлечен «Собинбанк», входящий в одну из крупнейших финансовых групп в стране, группу акционерного банка «Россия». При этом «Генбанк» в полном объеме продолжит свою деятельность. Никаких угроз для физических и юридических лиц нет», – говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что правительство Крыма «полностью контролирует ситуацию», и что стабильность «Генбанка» гарантирована Центробанком России.

Крымчане тем временем сообщают о том, что в различных банкоматах «Генбанка» с вечера 9 августа невозможно получить деньги. При попытке обналичить средства появляется надпись «Операция отклонена».

Банк России 10 августа назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.