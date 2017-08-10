В селе Новокленово в Белогорском районе аннексированного Крыма завершился обыск, который с утра проводили российские силовики. Как сообщила в Фейсбуке крымчанка Лиля Османова, силовики задержали мужчин из семьи, в доме которой проводился обыск.

По ее словам, силовики вели себя грубо, испугали находившихся в доме детей.

«Обыск в Белогоском районе закончился. Забрали всех мужчин из этой семьи. Хотели забрать одну сестру, передумали. Сказали, вызовут на допрос. Дети напуганы. Вели себя грубо, запугивали женщин. Даже запретили общаться по мобильному телефону, чтобы они никому никакой информации не давали», – отметила Османова.

Утром стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. Об обыске в одном из домов поселка сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщают.

Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».