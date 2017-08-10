Жители Севастополя жалуются на затягивание ремонта дорог и дворов (видео)

Жители Севастополя жалуются на затягивание ремонта улиц в городе, а также на грязь и пыль. Отмечают также, что работы в некоторых дворах сделаны некачественно. Об этом 10 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, третий месяц дворы во многих районах города перерыты, дороги частично сняты. На их место кладут новый асфальт, меняют бордюры и тротуарную плитку.

В комментариях к статье одного из городских интернет-порталов пользователи написали: «Интересно, а то, что разломали, пару месяцев назад на Горпищенко, доделают в этом году или это войдет уже в следующие 300 лямов?», «Наш соседний двор зверским образом раскурочили. Почти месяц, как подрядчик исчез в неизвестном направлении. Двор весь в траншеях, асфальт поломан, опасно ходить даже днем. При обращении в службу 1563 дежурный ответил, что ему велено жалобы по поводу горе-ремонта никуда не передавать и посоветовал жильцам двора самостоятельно обращаться в дорожно-транспортное управление и в прокуратуру».

Как сообщается, работы идут и на проспекте Острякова. Там сейчас находится строительная техника, дорога разрыта и засыпана камнями. Песок и строительные блоки лежат по обе стороны от стройки.

Управление «Севавтодор» уверяет, что ремонт дорог в городе ведется 6 дней в неделю в круглосуточном режиме, но основные работы проходит все же в ночное время.

По информации правительства, в течение месяца завершится восстановление верхнего слоя покрытия на ул. Декабристов, изношенного верхнего слоя на ул. Героев Севастополя от остановки Матрос Кошка до ул. Загорулько, начнутся работы на ул. Косарева.

В апреле российский глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что на ремонт дорог в городе выделяют 1,7 млрд рублей (порядка 30 миллионов долларов).