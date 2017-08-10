Белогорское водохранилище в августе начало стремительно мелеть

В аннексированном Крыму Белогорское водохранилище начало стремительно мелеть. Об этом 10 августа сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте.

По информации местных жителей, водоем стал особенно быстро терять уровень воды в августе.

«Каждый день хожу на рыбалку на водохранилище и каждый раз замечаю, как за сутки существенно уходит вниз кромка воды. Боюсь представить, что будет в сентябре», – рассказал Крым.Реалии житель Белогорска.

Местные считают, что причиной стремительного падения водного уровня стала высокая жара, длительное отсутствие осадков и повышенная потребность в пресной воде восточного Крыма. С водоема производят постоянный сброс вод для пополнения Северо-Крымского канала.

Ранее собственник сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал, что у крана подачи воды с Белогорского водохранилища, откуда берет воду сафари-парк, образовались длинные очереди. По его словам, у водохранилища собираются водовозы, обеспечивающие водой строительство трассы «Таврида».

Еще два месяца назад водохранилище, благодаря обильным весенним осадкам, было полностью наполнено.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».