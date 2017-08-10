Правозащитник: после обыска троих жителей Белогорского района увезли в неизвестном направлении

Троих жителей села Новокленово Белогорского района Крыма после обыска, который прошел в их доме в четверг, 10 августа, увезли в неизвестном направлении. Об этом Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Их семья переехала из Таджикистана. У этих людей не совсем в порядке миграционные документы. В итоге, мы не знаем, куда их увезли, и что с ними сейчас делают. Боюсь, на них могут оказывать физическое воздействие», – сказал правозащитник.

По словам Джеппарова, российские силовики ворвались в дом в 6 утра, грубо себя вели и оскорбляли жителей дома.

«Было множество людей в балаклавах, КАМАЗ с ОМОНом, микроавтобусы с ОМОНом. В доме проживает четыре семьи – это родители от 55 лет и старше, это три их сына с женами и детьми, четверо детей. Всего 12 человек в семье. В документах силовиков было написано, что это осмотр, но это был именно обыск, они обыскали сарай, все комнаты, изъяли книги религиозного плана», – добавил Джеппаров.

Он отметил, что правозащитники будут заниматься их делом, следить за ситуацией и пытаться разыскать троих мужчин.

Утром стало известно о том, что вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. Об обыске в одном из домов поселка сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщают.

Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».