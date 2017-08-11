Поклонская поблагодарила прокатчика из Ингушетии за отказ показывать «Матильду»

Бывший российский прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская поблагодарила прокатчика из российской Ингушетии за отказ показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом она написала в своем Фейсбуке.

«Решение прокатчика из Ингушетии, отказавшегося показывать фильм Алексея Учителя по соображениям мира и поддержки других конфессий ведет к всеобщему миру между народами. Когда люди из разных конфессий стоят плечом к плечу против оскорбления чувств верующих», – написала Поклонская.

Министерство культуры России в четверг, 10 августа, выдало «Матильде» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг «16+». В российском министерстве отметили, что «ничего запрещенного в фильме нет».

Накануне в руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

Полемика вокруг картины «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить «Матильду». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.