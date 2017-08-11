В Крыму требуют от суда и прокуратуры освободить пожилого активиста Караметова

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, президент общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов от имени жителей Крыма направил в адрес подконтрольного Кремлю прокурора Олега Камшилова и Верховного суда полуострова обращение с требованием освободить из-под ареста 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона, Сервера Караметова.

«Для такого человека мера пресечения под стражу – это неправильно. Если он нарушил – надо было оштрафовать его, но ни в коем случае не сажать за решетку… Это старый человек, не дай Бог с ним что-то случится, из-за того, что он провел одиночный пикет, это не несет угрозу обществу. Был бы это молодой человек, может, мы об этом и не говорили бы, но пожилой человек, такого быть не должно», – пояснил позицию Билялов.

Он отметил, что по результату обращения ожидает пересмотра меры наказания для Сервера Караметова.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».