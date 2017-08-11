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Суд в Крыму оставил пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова под стражей

Сервер Караметов, архивное фото

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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