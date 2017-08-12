В Керчи пожар бушевал на территории античного Пантикапея

В Керчи пожар уничтожил значительную часть растительности на охраняемом археологическом комплексе «Пантикапей», расположенном в центре города на горе Митридат.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, выжженная земля ограничена забором археологического заповедника.

Огонь уничтожил растительность в районе места проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются популярной достопримечательностью и одной из «визитных карточек» Керчи.

В Керченском историко-культурном заповеднике не комментируют недавний пожар на территории комплекса «Пантикапей».

7 июля керчане сообщали о пожаре на горе Митридат, сухая трава загорелась на склонах горы, огонь распространился на большую территорию.

В Керчи пожары происходят регулярно, поскольку в городе имеется множество участков с сухой травой. Из-за дефицита воды и большой протяженности города, пожарные редко приезжают на возгорание вовремя.

Крымское управление МЧС России утверждает, что Керчь относится к числу наиболее уязвимых для возгораний городов полуострова.

С начала августа Крымское управление МЧС России объявляет экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове.