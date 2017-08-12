Российская таможня не пропустила в Крым сотни тысяч саженцев винограда из Италии

В 2017 году российские таможенники не пропустили на территорию аннексированного Крыма две партии саженцев винограда. Об этом 12 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель начальника Крымской таможни Игорь Кожанов.

Комментируя информацию о 235 тысяч саженцев винограда из Италии, которые должны были доставить в Крым, Кожанов отметил, что саженцы забраковали сотрудники Россельхознадзора.

«У нас было несколько поставок саженцев, и была информация от Россельхознадзора о том, что они по определенным параметрам не подходят для высаживания. В одном случае товары уничтожались, во втором – вывозились за пределы таможенной территории», – сказал Кожанов.

В конце июня подконтрольное Кремлю управление Россельхознадзора Крыма сожгло 58 тысяч саженцев винограда, привезенных из Италии.

Ранее инспекторы Россельхознадзора также обнаружили «зараженный виноград» из Италии. Однако саженцы не сожгли, а «возвратили экспортирующей стороне».

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.