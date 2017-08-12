В Киеве открыли самый большой в Украине паспортный сервис

Государственное предприятие «Документ» сообщило об открытии в субботу, 12 августа, в тестовом режиме самого большого в Украине паспортного сервиса по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

«Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек», – говорится в заявлении на сайте предприятия.

Центр расположен в Киеве на площади Победы. Как анонсировалось, пока работа предприятия будет проходить в тестовом режиме с 11 до 15 часов.

Как сообщалось ранее, в июле государственный «Полиграфический комбинат «Украина» изготовил около двухсот тысяч биометрических паспортов.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС от 11 июня украинцам необходимо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники - доказать цель и условия поездки, а также свою платежеспособность.